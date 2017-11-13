Во Владивостоке "рекламщики" выставили в неприглядном свете популярного шансонье
Во Владивостоке монтажники рекламных конструкций умудрились оскорбить известного исполнителя Сергея Трофимова.
Размещая на виадуке в районе площади Луговой растяжку,анонсирующую предстоящие гастроли Трофима во Владивостоке, рекламщики прямо и недвусмысленно "записали" примерного семьянина Сергея Трофимова в категорию граждан с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
"Глазастые" горожане, тут же выложившие в соцсети фото рекламного "косяка", надеются,что монтажники рекламных конструкций найдут время и быстро исправят досадную и обидную несуразность.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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