Во Владивостоке "рекламщики" выставили в неприглядном свете популярного шансонье

Во Владивостоке монтажники рекламных конструкций умудрились оскорбить известного исполнителя Сергея Трофимова.

Размещая на виадуке в районе площади Луговой растяжку,анонсирующую предстоящие гастроли Трофима во Владивостоке, рекламщики прямо и недвусмысленно "записали" примерного семьянина Сергея Трофимова в категорию граждан с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

"Глазастые" горожане, тут же выложившие в соцсети фото рекламного "косяка", надеются,что монтажники рекламных конструкций найдут время и быстро исправят досадную и обидную несуразность.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]