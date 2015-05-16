Новый изощренный способ убийства животных практикуют браконьеры в Приморье

Впервые на участке Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю зафиксирован случай браконьерства диких животных новым варварским способом.

На минувшей неделе пограничный наряд одного из отделений Службы в с. Камень-Рыболов обнаружил и задержал вблизи линии границы нарушителя. Для 44-летнего иностранца появление российских пограничников стало полной неожиданностью – настолько он был увлечен разделкой туши крупного кабана. У мужчины при себе были обнаружены нож и странное электротехническое устройство с аккумуляторной батареей. Нарушитель и изъятое устройство для проведения разбирательства были доставлены в Службу в с.Камень-Рыболов. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-группу Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

Мощный преобразователь электрического тока с проводами создавал зону поражения электрическим током высокого напряжения, протяженностью до 500 метров. Попав в нее животное непременно погибает. Такой жестокий способ охоты представляет реальную угрозу жизни и здоровью не только животных, но и людей, которые могут обнаружить опасную находку.

Мужчина признался, что идею такой охоты нашел в Интернете, там же и приобрел устройство.

В настоящее время по факту незаконного пересечения государственной границы в отношении иностранца возбуждено уголовное дело. Разбирательство продолжается, по его результатам будет принято правовое решение.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]