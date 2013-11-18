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Анонс на 15 ноября

15 ноября в 13.00 в библиотеке села Камень-Рыболов по адресу: улица Кирова, 10 - профилактическая акция под девизом «10 тысяч шагов – путь к здоровью». Вход свободный.

С 15 по 17 ноября во Владивостоке а площадке Дальневосточного федерального университета пройдет Первый Российско-Японский продовольственный форум.

С 15 по 18 ноября вр Владивостоке пройдёт Приморская неделя малого бизнеса.

15 ноября - Всероссийский день призывника.

15 ноября - День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью в России.

15 ноября - День вторичной переработки.

15 ноября - День географических информационных систем (День ГИС).

15 ноября - Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких .

15 ноября 1934 года — первая телепердача вышла в эфир в СССР - началось регулярное звуковое телевещание в России.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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