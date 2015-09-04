Большая пресс-конференция Владимира Путина состоится в декабре
Ежегодное итоговое общение Президента РФ Владимира Путина со СМИ пройдет в декабре.
Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что традиционная большая пресс-конференция главы государства Владимира Путина пройдет в декабре, но пока не назвал точную дату.
«Я могу вам подтвердить, что по традиции большая пресс-конференция состоится ближе к концу года. Это произойдет в декабре», – сказал Дмитрий Песков.
Напомним, ежегодные пресс-конференции Владимир Путин проводит с 2001 года. В прошлом году глава государства общался с журналистами в подобном формате 23 декабря. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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