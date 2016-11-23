В среду днем во Владивостоке похолодает до 0°C
14 ноября утром циклон вышел на север Японского моря и далее уйдет в Татарский пролив. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Примпогода.ру, на большей территории Приморья уже прояснило, осадки прекратились, снег сохраняется лишь на северо-востоке. За циклоном вторглась холодная воздушная масса — в крае похолодает, максимальная температура воздуха не поднимется выше −2…+5 °C.
Во Владивостоке 14 ноября днём ожидается малооблачная погода, сильный северо-западный ветер, температура воздуха +2…+4 °C.
В ближайшие сутки Приморье будет находиться в поле пониженного атмосферного давления, на фоне которого местами пройдут небольшие осадки. Температурный фон понизится: в ночные часы на большей территории −8…−13 °C, на южном побережье −1…−6 °C, в дневные часы ожидается −2…−7 °C, на южном побережье 0…+5 °C.
15 ноября во Владивостоке без осадков, температурный фон понизится ночью −2…−4 °C, днём 0…+2 °C.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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