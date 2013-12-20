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Дело о приморской банде передано в суд

Дело о приморской банде передано в суд

Фото: nuz.uz

В Приморье следствие завершило расследование уголовного дела в отношении четырех мужчин. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных  ст. 209 УК РФ (бандитизм),  ст. 162 УК РФ (разбой),  ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества), ст. 325.1 УК РФ (неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства, в целях совершения особо тяжкого преступления).

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на следствие, в июне 2016 года обвиняемый  создал банду, чтобы нападать на людей и похищать их имущество. К участию в банде он привлек трех своих знакомых спортсменов, приобрел оружие, средства для маскировки   и средство для передвижения. Для обеспечения безопасности он использовал  свое служебное положение. С июля по ноябрь 2016 года обвиняемые совершили три разбойных нападения в Уссурийске. Вооруженные пистолетами и ружьем,  бандиты в масках проникали в жилища потерпевших,  угрожали применением насилия и требовали передать им  ценности и деньги.  Похищенным имуществом обвиняемые распоряжались по своему усмотрению.

Следствием собрана достаточная доказательственная база,  в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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