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Восьмерых граждан фиктивно поставила на учет жительница Октябрьского района

Восьмерых граждан фиктивно поставила на учет жительница Октябрьского района

Фото: ProGrazhdanstvo.ru

В Октябрьском районе 38-летняя жительница села Покровка фиктивно поставила на учет по месту пребывания восьмерых граждан, выяснили полицейские. Установлено, что фактически по месту регистрации граждане не проживают, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

По данному факту в отделе дознания возбуждено уголовное дело. Теперь женщина может получить наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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