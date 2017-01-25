Восьмерых граждан фиктивно поставила на учет жительница Октябрьского района

В Октябрьском районе 38-летняя жительница села Покровка фиктивно поставила на учет по месту пребывания восьмерых граждан, выяснили полицейские. Установлено, что фактически по месту регистрации граждане не проживают, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

По данному факту в отделе дознания возбуждено уголовное дело. Теперь женщина может получить наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]