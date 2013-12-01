Чемпионат и первенство Приморского края по кудо, посвященные памяти Героя Советского Союза Михаила Петровича Крыгина, прошли во Владивостоке. Среди участников – чемпионы России и мира. Турнир вызвал большой интерес всех любителей боевых единоборств.

Зрительские трибуны переполнены - этого боя ждали все. На краевом турнире судьба в очередной раз свела на татами сильнейших кудоистов планеты, выступающих в категории 240 единиц – чемпиона мира Гегама Манавазяна и серебряного призера чемпионата мира Андрея Гришина. Так вышло, что оба они живут в Приморье, один во Владивостоке, а другой в Находке. Равные соперники, достойные друг друга.

Андрей Гришин, участник соревнований, серебряный призер чемпионата мира (г. Находка): «Очень давно у нас уже соперничество идет, с декабря 2013 года постоянно мы на различных соревнованиях выступали и сходились в финале. В этот раз опять сошлись, судьи решили отдать победу мне».

Поединки среди юношей, юниоров и взрослых спортсменов проходили на двух татами безостановочно с самого утра. Почти две сотни спортсменов со всего края показывали всё свое мастерство, чтобы попасть в число призёров.

Денис Григорьев, руководитель федерации кудо Приморского края: «Особенность этого турнира – он является отборочным на Дальний Восток, потому что в следующем году будет проходить чемпионат мира в городе Токио. Результат, который мы показали в 2014 году – семь золотых медалей. Будем делать все возможное, отбирать в сборную так, чтобы результат был не хуже, а может даже и лучше».

Среди финалистов – немало воспитанников Юрия Бородия. Талантливый наставник воспитал целую плеяду спортсменов, не раз побеждавших на чемпионатах мира и России. В этот раз он сам принимал поздравления – с присвоением почетного звания «Заслуженный тренер России».

Юрий Бородий, старший тренер сборной ДВФО по кудо, заслуженный тренер России: «Хочу сказать огромное спасибо тем тренерам, которые изначально тренировали ребят, которые пришли ко мне. Буквально, это их заслуга, то, что они подготовили. А то, что дальше - пришлось работать, работать и еще раз работать. Поэтому я тренерам благодарен, и спортсменам...».

Воспитанники Юрия Бородия держат высокую планку. Чемпионка России Саша Савичева, в финальном поединке встретилась с соперницей, значительно превосходящей ее по физическим данным, однако это не помешало Александре одержать быструю победу успешно проведенным болевым приёмом.

Александра Савичева, участница соревнований, чемпионка России, победительница первенства мира (г. Владивосток): «Моего напора наверно многие не ожидают, это одна из моих «изюминок», у меня всегда напор, я иду вперед и хочу доказать всем и вся, кто тут главный на татами».

Победителям и призерам вручили медали и кубки. После непродолжительного отдыха они начнут подготовку к дальневосточному турниру, где развернется основанная борьба за путевки на чемпионат России. Соревнования пройдут во Владивостоке 2 декабря.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]