Еще два новых моста заасфальтировали на севере Приморья

Подрядная организация выполнила асфальтирование новых мостов в Дальнегорске и Чугуевском районе. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как сообщили специалисты, работы проведены на мостах через реку Черемуховая в Дальнегорском городском округе и на третьем километре дороги Уборка–Самарка–Ариадное.

Здесь построены новые мосты, взамен разрушенных тайфуном «Лайонрок» в прошлом году. После асфальтирования пролетов останется смонтировать барьерное ограждение и вводить мосты в эксплуатацию.

Напомним, ранее было завершено асфальтирование мостов на подъезде к Суворово в Кавалеровском районе и через реку Извилинка в Чугуевском районе. Новые мосты возведены уже с расчетом на пропуск большего объема воды.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]