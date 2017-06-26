Еще два новых моста заасфальтировали на севере Приморья
Подрядная организация выполнила асфальтирование новых мостов в Дальнегорске и Чугуевском районе. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
Как сообщили специалисты, работы проведены на мостах через реку Черемуховая в Дальнегорском городском округе и на третьем километре дороги Уборка–Самарка–Ариадное.
Здесь построены новые мосты, взамен разрушенных тайфуном «Лайонрок» в прошлом году. После асфальтирования пролетов останется смонтировать барьерное ограждение и вводить мосты в эксплуатацию.
Напомним, ранее было завершено асфальтирование мостов на подъезде к Суворово в Кавалеровском районе и через реку Извилинка в Чугуевском районе. Новые мосты возведены уже с расчетом на пропуск большего объема воды.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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