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Еще два новых моста заасфальтировали на севере Приморья

Еще два новых моста заасфальтировали на севере Приморья

Фото: Администрация ПК

Подрядная организация выполнила асфальтирование новых мостов в Дальнегорске и Чугуевском районе. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как сообщили специалисты, работы проведены на мостах через реку Черемуховая в Дальнегорском городском округе и на третьем километре дороги Уборка–Самарка–Ариадное.

Здесь построены новые мосты, взамен разрушенных тайфуном «Лайонрок» в прошлом году. После асфальтирования пролетов останется смонтировать барьерное ограждение и вводить мосты в эксплуатацию.

Напомним, ранее было завершено асфальтирование мостов на подъезде к Суворово в Кавалеровском районе и через реку Извилинка в Чугуевском районе. Новые мосты возведены уже с расчетом на пропуск большего объема воды.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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