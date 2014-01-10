Водитель большегруза пострадал в ДТП в Кавалеровском районе

В Кавалеровском районе произошло ДТП в котором водитель большегруза, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ОГИБДД МО МВД России «Кавалеров ский».

13 ноября в 10.40 на 286 км автодороги «Осиновка—Рудная Пристань» Кавалеровского района 58-летний водитель автомашины марки ISUZU GIGA с полуприцепом HINO двигался со стороны Дальнегорска в сторону Чугуевки. Мужчина не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. Для извлечения пострадавшего из искореженной кабины большегруза были привлечены силы 13 отряда противопожарной службы, после раненного водителя доставили в Кавалеровскую ЦРБ.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]