Водитель большегруза пострадал в ДТП в Кавалеровском районе
В Кавалеровском районе произошло ДТП в котором водитель большегруза, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ОГИБДД МО МВД России «Кавалеров ский».
13 ноября в 10.40 на 286 км автодороги «Осиновка—Рудная Пристань» Кавалеровского района 58-летний водитель автомашины марки ISUZU GIGA с полуприцепом HINO двигался со стороны Дальнегорска в сторону Чугуевки. Мужчина не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. Для извлечения пострадавшего из искореженной кабины большегруза были привлечены силы 13 отряда противопожарной службы, после раненного водителя доставили в Кавалеровскую ЦРБ.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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