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Команды из Владивостока стали победителями Всемирной олимпиады роботов

Команды из Владивостока стали победителями Всемирной олимпиады роботов

Фото: Администрация г. Владивостока

С 10 по 12 ноября в Сан-Хосе (Республика Коста-Рика) проходила Всемирная олимпиада роботов (World Robot Olympiad 2017). Международные соревнования собрали более 2000 талантливых школьников и студентов в возрасте от 10 до 21 года из 60 стран мира, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

В состав сборной России в этом году вошли 4 команды из Центра развития робототехники Владивостока - две команды младшей возрастной категории «Little robot» и «HyperBeam», команда средней возрастной категории «AXIOM» и команда старшей возрастной категории «VAIO».

Каждый год на World Robot Olympiad выбирается тема сезона, с которой связаны задания олимпиады. Тема 2017 года — «Sustainobots «Robots for Sustainability»» («Роботы для устойчивого развития»).

В младшей категории соревновалась 81 команда, в средней - 86 команд, а в старшей - 75. По результатам двух дней соревнований три из четырех команд из Владивостока заняли почетные призовые места. Это команды младшей категории:  1 место - команда «Little robot» (Артём Турищев и Александр Мандрон), 2 место - команда «HyperBeam» (Фёдор Сиянко и Герман Новоходский). Среди команд средней категории 1 место заняла «AXIOM» (Алексей Матюхин и Анфиса Богданенко).

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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