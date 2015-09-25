Кто выберет мэра на конкурсе на замещение должности главы города Владивостока

Комитет по местному самоуправлению, правопорядку и законности рассмотрел и рекомендовал Думе города Владивостока утвердить состав комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы города Владивостока и установить сроки проведения конкурса, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу думы города.

На заседании комитета 14 ноября депутаты рассмотрели проект решения Думы города Владивостока «О формировании конкурсной комиссии на замещение должности главы города Владивостока», подготовленный председателем Думы города Владивостока Андреем Бриком.

Согласно Положению «О порядке проведения конкурса на замещение должности главы города Владивостока» конкурсная комиссия состоит из восьми человек, из них четыре члена комиссии назначаются Думой города Владивостока и четыре — губернатором Приморского края.

От губернатора Приморского края в состав комиссии назначены врио вице-губернатора Приморского края Дмитрий Братыненко, директор департамента внутренней политики Приморского края Павел Ясевич, начальник отдела юридической экспертизы ведения регистра муниципальных правовых актов правового департамента администрации Приморского края Виктор Киряев, депутат Законодательного Собрания Приморского края Олег Вельгодский.

От Думы города Владивостока в состав комиссии предлагается включить депутатов Виктора Аблапова («Единая Россия»), Василия Васильева (ЛДПР), Геннадия Куликова (КПРФ), Виктора Федорова («Единая Россия»).

Данные кандидатуры были рассмотрены на заседании комитета и рекомендованы в состав комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы города Владивостока.

Также комитет по местному самоуправлению, правопорядку и законности рекомендовал Думе города Владивостока принять проект решения «Об объявлении конкурса на замещение должности главы города Владивостока». Решением Думы будут установлены сроки подачи документов для участия в конкурсе, даты и условия проведения конкурса.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]