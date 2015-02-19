На социальную поддержку федеральных льготников в Приморье направили более 560 млн рублей

Почти 562 млн рублей с начала года направили на меры социальной поддержки приморцев, имеющих федеральный льготный статус. Это 134 тысячи человек, среди которых участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, инвалиды, дети-инвалиды, граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», подвергшиеся воздействию радиации и другие льготные категории. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

В качестве мер социальной поддержки федеральным льготникам положены денежные выплаты за жилищно-коммунальные услуги, в числе которых компенсации за капитальный ремонт инвалидам и семьям с детьми-инвалидами. Также им компенсируется проезд на междугороднем общественном транспорте.

«Все выплаты льготникам, как краевым, так и федеральным проходят своевременно и в полном объеме. Вопрос социальной поддержки приморцев всегда на контроле у руководства региона», – подчеркивает директор департамента Лилия Лаврентьева.

Вместе с тем, в Приморском отделении пенсионного фонда России подвели итоги выбора на получение набора социальных услуг (НСУ) в 2018 году. Напомним, что федеральное законодательство дает льготникам право на обеспечение медикаментами, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Можно отказаться от такого права полностью или частично, компенсировав это ежемесячной выплатой.

В Приморском крае почти 24 тысячи человек сохранили за собой право получать набор социальных услуг в натуральной форме. Остальные выбрали «денежный эквивалент» НСУ, отказавшись от него полностью или частично.

Из тех, кто частично отказался от НСУ почти 32 тысячи льготников сохранили право на предоставление путевки на санаторно-курортное лечение. 36 тысяч приморцев оставили за собой право на бесплатный проезд на транспорте.

Около 32 тысяч человек сохранили право на бесплатное лекарственное обеспечение. По мнению работников здравоохранения, это правильный шаг для тех, кто нуждается в дорогостоящем лечении.

«В 2017 году те, кто выбрал компенсацию, по нормативу получают 807 рублей 20 копеек в месяц. В год это 9 тысяч 686 рублей 40 копеек, а это, как правило, средняя стоимость лекарственного средства, приобретаемого нами для одного пациента в месяц», – комментируют специалисты.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]