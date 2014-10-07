В Госдуме предложили сократить рабочую неделю для некурящих
Депутаты Госдумы предложили сократить рабочую неделю для некурящих на пять часов. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на РИА Новости, депутаты от фракции ЛДПР направили письмо министру труда Максиму Топилину с просьбой рассмотреть возможность сокращения рабочей недели для некурящих до 35 часов.
В настоящее время рабочая неделя составляет 40 часов. В январе Минздрав предложил работодателям дать возможность увеличить рабочий день для курящих сотрудников. В антитабачной концепции ведомства на 2017–2022 годы указывалось, что время работы должно быть увеличено «пропорционально времени, потраченному работником на курение табака в течение рабочего дня.
Министерство труда, однако, инициативу Минздрава об увеличении рабочего дня для курильщиков не поддержало.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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