ГАИ: В Приморье выросло число погибших в ДТП
По данным Госавтоинспекции Приморского края с начала года в регионе произошло более 2 тыс. ДТП, в результате которых 215 человек погибли, 2891 получил травмы различной степени тяжести. Рост по числу погибших составил 1,9% (215 на 211 человек). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УГИБДД по ПК.
Основная доля происшествий зарегистрирована в городах и населенных пунктах, при этом количество автоаварий, произошедших на федеральных трассах, снизилось на 17%, а число погибших в них людей сократилось более чем на 30%.
Основными видами происшествий стали: столкновение транспортных средств (37,2%), наезд на пешехода (32,7%), опрокидывание транспортных средств (8,9%), наезд на препятствие (6,3%).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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