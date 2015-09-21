ГАИ: В Приморье выросло число погибших в ДТП

По данным Госавтоинспекции Приморского края с начала года в регионе произошло более 2 тыс. ДТП, в результате которых 215 человек погибли, 2891 получил травмы различной степени тяжести. Рост по числу погибших составил 1,9% (215 на 211 человек). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УГИБДД по ПК.

Основная доля происшествий зарегистрирована в городах и населенных пунктах, при этом количество автоаварий, произошедших на федеральных трассах, снизилось на 17%, а число погибших в них людей сократилось более чем на 30%.

Основными видами происшествий стали: столкновение транспортных средств (37,2%), наезд на пешехода (32,7%), опрокидывание транспортных средств (8,9%), наезд на препятствие (6,3%).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]