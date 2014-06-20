Рыбаки в Приморье предлагают наказывать браконьеров за выпущенный в море живой улов
Ассоциация марикультурных организаций (АМКОР) Приморского края раскритиковала новые правила взыскания ущерба с браконьеров, разработанные Минсельхозом РФ, и предлагает ужесточить наказание.
По данным АМКОР, проект изменений в постановление Правительства РФ предполагает значительное увеличение взысканий за незаконный промысел в море, но не предусматривает возмещение ущерба при возврате незаконно добытых биоресурсов в естественную среду обитания.
«Вдобавок к этому ответственность браконьеров в этих случаях автоматически списывается — нет ущерба, нет преступления. Эффективность борьбы с браконьерством в России значительно возрастет, когда браконьер, пойманный с живым уловом, будет платить за нанесенный ущерб», - отмечает АМКОР.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс», в связи с этим Ассоциация марикультурных организаций Приморского края провела общественное обсуждение предлагаемого Минсельхозом РФ проекта изменений и предложила установить планки ущерба в размере 50% от полной стоимости одной живой особи, возвращенной в среду обитания.
Проект изменений такс за ущерб, причиненный водным биоресурсам, находится в стадии формирования окончательного варианта текста. В случае принятия предлагаемой АМКОР нормы браконьеры не смогут избегать, как ранее, возмещения нанесенного вреда, в то же время им станет сложнее уходить от уголовной ответственности, считают в Ассоциации.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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