В Приморье падает численность населения

За январь-сентябрь текущего года численность постоянного населения Приморского края уменьшилась на 8.5 тыс. человек и на 1 октября 2017 года составила 1914.6 тыс. человек. Сокращение численности происходило как за счет миграционного оттока – 60.3%, так и по причине естественной убыли – 39.7%. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Приморскстат.

За январь-сентябрь текущего года в крае родилось 15.7 тыс. младенцев (на 12% меньше, чем за январь-сентябрь 2016), при этом коэффициент на тысячу человек населения снизился до 10.9 промилле.

В целом по краю за январь-сентябрь 2017 года число умерших превысило число родившихся на 21.5% (за январь-сентябрь 2016 на 2.7%) и составило 19.1 тыс. человек (13.3 умерших на 1000 человек населения). Сократилось число смертей от болезней органов дыхания – на 15% и пищеварения – на 8.4%. В тоже время значительно выросла смертность от причин, не квалифицированных в других рубриках: от «старости» - в 1.3 раза. Мужская смертность (10.2 тыс. человек) превысила женскую на 13.7%. Показатель младенческой смертности составил 6.2 ребенка в возрасте до 1 года на 1000 родившихся (в январе-сентябре 2016 – 6.6).

В органах ЗАГС с начала года зарегистрировано 11.9 тыс. браков (больше чем за январь-сентябрь 2016 года на 2.9%) и 6.8 тыс. разводов (на 1.2% меньше). На 1000 заключенных браков пришлось 573 развода (в январе-сентябре 2016 года – 597).

Число прибывших в Приморский край из других регионов России за январь-сентябрь 2017 года составило 14.8 тыс. человек (на 3.3% меньше, чем в январь-сентябре 2016), из других стран – 6.9 тыс. человек (в 1.4р). Выехало в другие регионы России 18.8 тыс. человек (на 0.7% меньше), в другие страны – 8 тыс. человек (на 2%). За январь-сентябрь текущего года сменили место жительство на территории края – 32.8 тыс. приморцев (на 0.6% больше, чем в январь-сентябрь 2016), причем из них 14 тыс. человек сменили постоянную прописку.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]