В Приморье против работника таможни возбуждено уголовное дело

Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника таможенного поста Пограничный Уссурийской таможни. Его подозревают в даче взятки, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на следственное управление на транспорте.

Следствием установлено, что начальник отдела специальных таможенных процедур таможенного поста МАПП Пограничный Уссурийской таможни в 2016 и 2017 году лично дал взятку заместителю начальника таможенного поста в сумме 191 тыс. рублей за общее покровительство и попустительство по службе при исполнении им своих должностных обязанностей в отношении него и иных должностных лиц поста.

Решением Фрунзенского районного суда г. Владивостока фигурант заключен под стражу. По уголовному делу проводится предварительное следствие, собирается доказательственная база.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]