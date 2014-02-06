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Приморец надругался над дочерью своей сожительницы

Приморец надругался над дочерью своей сожительницы

Фото: online-video.su

Партизанский районный суд вынес приговор ранее судимому местному жителю, он признан виновным в том, что надругался над дочерью своей сожительницы, не достигшей четырнадцатилетнего возраста.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, жертвой сексуального насилия стала 12-летняя дочь сожительницы фигуранта.

Когда матери не было дома, мужчина, угрожая ребенку и, удерживая руки девочки, совершил над ней сексуальное насилие. О произошедшем девочка рассказала своей матери. Она обратилась в правоохранительные органы.

Признав подсудимого виновным, суд назначил ему за содеянное 14 лет 5 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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