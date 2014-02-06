Приморец надругался над дочерью своей сожительницы
Партизанский районный суд вынес приговор ранее судимому местному жителю, он признан виновным в том, что надругался над дочерью своей сожительницы, не достигшей четырнадцатилетнего возраста.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, жертвой сексуального насилия стала 12-летняя дочь сожительницы фигуранта.
Когда матери не было дома, мужчина, угрожая ребенку и, удерживая руки девочки, совершил над ней сексуальное насилие. О произошедшем девочка рассказала своей матери. Она обратилась в правоохранительные органы.
Признав подсудимого виновным, суд назначил ему за содеянное 14 лет 5 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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