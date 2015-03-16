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«Вести: Приморье»: Почему жители села Стеклянуха не рады дальневосточному гектару?

В Приморском крае больше всего желающих оформить дальневосточный гектар. Об этом рапортуют специалисты земельного департамента. Они подсчитали, что до конца года в крае будет передано более 8 тысяч гектаров бесплатной земли по федеральной программе. Но такому развитию событий не рады жители села в Шкотовском районе.

Наталья Клипцова, житель села Стеклянуха: «В селе Стеклянуха происходит захват земли. Отнимают землю у многодетных и малоимущих. У потомков тех, кто эту землю разрабатывал, кто приехал в 1907 году из переселенцев».

Жители Стеклянухи могут остаться без пахотной земли. С десяток семей вынуждены покинуть свои дома. Почему они оказались в такой ситуации? И что может помочь людям? Подробный репортаж смотрите в программе «Вести: Приморье» в 15.40 на телеканале «Россия-1».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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