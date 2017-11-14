В Приморье группа инспекторов охотнадзора после ДТП попала в больницу

Вечером 14 ноября 2017 года в Пограничном районе Приморского края столкнулись два автомобиля. В результате происшествия пострадали четыре человека, в том числе три инспектора оперативной группы охотнадзора Приморского края, -сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на центр "Амурский тигр".

По предварительным данным, водитель коммерческого транспортного средства не справился с управлением в повороте и вышел на встречную полосу движения, где столкнулся со служебным автомобилем оперативной группы охотнадзора Приморского края.

Инспектору, находящемуся в момент аварии за рулем, удалось уйти от лобового столкновения, удар пришелся в район правого переднего колеса. Все пострадавшие госпитализированы. Точные обстоятельства происшествия устанавливаются сотрудниками ГИБДД.

«Действительно трагическая случайность. По сути, на неопределённый срок служба охотнадзора лишилась оперативной группы. Мы надеемся, что врачи вернут ребят в строй в самые кроткие сроки. Машина восстановлению не подлежит, поэтому постараемся ещё до нового года передать охотнадзору новый автомобиль. Самое главное сейчас - чтобы у инспекторов не было осложнений со здоровьем, так как травмы достаточно серьёзные. Мы сделаем всё от нас зависящие в плане материальной помощи и желаем ребятам скорейшего выздоровления», - комментирует генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

В происшествии повреждения различной степени тяжести получили три инспектора охотнадзора Приморского края: Елистратов Николай, Семенов Роман и Мелькин Алексей. Центр «Амурский тигр» желает им скорейшего выздоровления и окажет всю необходимую для этого поддержку.

Центр «Амурский тигр» - организация, созданная Русским географическим обществом по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина. Задачи Центра – изучение, сохранение и увеличение популяции амурского тигра в России посредством реализации природоохранных, научных, образовательных и культурно-просветительских проектов. Свою деятельность Центр осуществляет без бюджетного финансирования, исключительно благодаря спонсорской поддержке организаций и частных лиц.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]