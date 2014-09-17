«Вести: Приморье. Интервью»: Людмила Кирий: Каждый пациент должен знать, что может получить по госгарантиям
«Вести: Приморье. Интервью» с Людмилой Кирий, заместителем директора Территориального фонда медицинского страхования Приморского края по организации ОМС.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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