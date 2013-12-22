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Во Владивостоке подросток выпал из окна седьмого этажа

Во Владивостоке подросток выпал из окна седьмого этажа

Во Владивостоке из окна дома выпал подросток. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм vlcrime.ru.

14 ноября около 7.00 на улице Вострецова во Владивостоке из окна 7 этажа выпал подросток. На место происшествия незамедлительно прибыли врачи скорой. Медики оказали первую помощь мальчику, с тяжелыми травмами пострадавшего доставили в больницу. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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