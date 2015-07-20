Приморский океанариум стал участником съемок документального фильма японской префектуры Тояма

Фильм посвящен 25-летию соглашения о сотрудничестве между Приморьем и префектурой Тояма. Вполне логично, что в качестве объекта съемок выбран Приморский океанариум, который за год успел стать одной из визитных карточек Дальневосточного региона. Тем более, что в церемонии открытия океанариума вместе с Президентом России Владимиром Путиным участвовал и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Как сообщили в пресс-службе Приморского океанариума, авторы фильма постаралась снять самые интересные, на их взгляд, экспозиции и объекты крупнейшего и единственного государственного океанариума в России.

«Мне больше всего запомнились дельфины, - рассказывает телеведущая Маи Сакамото. - Я никогда не видела так близко тренеров и их подопечных. Удивительно, как они чувствуют и понимают друг друга. Это, пожалуй, самое яркое впечатление.

Японские океанариумы все-таки другие, более лаконичные. А здесь больше познавательной информации. И подается она так, что интересна даже детям».

Участники телевизионной съемочной группы намерены еще больше укрепить давние связи префектуры Тояма и Приморья. Они хотят рассказать как можно больше нового о своих соседях. И сделать такой фильм, чтобы зрители после просмотра захотели увидеть все еще раз, своими глазами. В том числе и Приморский океанариум.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]