Десятиклассник угодил под грузовик на пешеходном переходе в Приморье
Десятиклассник угодил под грузовик на пешеходном переходе в Фокино.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на newsbox24.tv, во вторник по ул.Карла Маркса минигрузовик "Тойота лит Айс" сбил на пешеходном переходе 16-летнего школьника. Грузовиком управлял житель Фокино. Идущего по «зебре» парня, он не видел до последнего момента. Лишь после удара мужчина понял, что сбил человека.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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