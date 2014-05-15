Десятиклассник угодил под грузовик на пешеходном переходе в Приморье

Десятиклассник угодил под грузовик на пешеходном переходе в Фокино.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на newsbox24.tv, во вторник по ул.Карла Маркса минигрузовик "Тойота лит Айс" сбил на пешеходном переходе 16-летнего школьника. Грузовиком управлял житель Фокино. Идущего по «зебре» парня, он не видел до последнего момента. Лишь после удара мужчина понял, что сбил человека.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]