Жители Владивостока изощренно ответили нарушителю тишины
Несколько месяцев автомобиль не давал спать по ночам жителям дома по улице Шкипера Гека, 15. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_control, уставшие соседи решили проблему покоя в ночное время радикально. Они взяли монтажную пену и залили ею выхлопную трубу у автомобиля.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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