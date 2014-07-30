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Жители Владивостока изощренно ответили нарушителю тишины

Жители Владивостока изощренно ответили нарушителю тишины

Фото: dps_control

Несколько месяцев автомобиль не давал спать по ночам жителям дома по улице Шкипера Гека, 15. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_control, уставшие соседи решили проблему покоя в ночное время радикально. Они взяли монтажную пену и залили ею выхлопную трубу у автомобиля.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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