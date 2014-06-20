Живого краба стоимостью более миллиона рублей пытались вывезти в Южную Корею из Приморья
Таможенники поста «Морской порт Зарубино» и сотрудники оперативно-розыскного отдела Владивостокской таможни раскрыли факт недекларирования живого краба-стригуна опилио. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Ингу Солодовник, представителя Владивостокской таможни.
В поданной изначально декларации с одного из российских судов на краба был указан вес – 38 676 кг. После полного досмотра и взвешивания, вскрытия и пересчета всех грузовых мест в трюме, было установлено, что там находился незадекларированный живой краб-стригун опилио весом 1 716,83 кг стоимостью 1 167 444 руб. Весь улов предназначался для экспорта в Республику Корея.
Владивостокская таможня по данному факту возбудила уголовное дело.
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
25.07.2016 Гражданин Китая пытался вывезти более 30 кг конечностей краба
-
07.04.2017 Двое граждан России пытались незаконно вывезти из России рога носорога стоимостью почти 10 млн рублей
-
27.01.2016 Жители Владивостока собирали на берегу бухты Патрокл живого краба
-
21.12.2015 Уссурийские таможенники задержали 242 кг камчатского краба
-
20.06.2014 Экс-глава таможни ВМТП получил 10 лет строгого режима
-
25.05.2017 Гражданин КНР пытался вывезти из России штык-нож к автомату Калашникова
Добавить комментарий