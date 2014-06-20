Живого краба стоимостью более миллиона рублей пытались вывезти в Южную Корею из Приморья

Таможенники поста «Морской порт Зарубино» и сотрудники оперативно-розыскного отдела Владивостокской таможни раскрыли факт недекларирования живого краба-стригуна опилио. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Ингу Солодовник, представителя Владивостокской таможни.

В поданной изначально декларации с одного из российских судов на краба был указан вес – 38 676 кг. После полного досмотра и взвешивания, вскрытия и пересчета всех грузовых мест в трюме, было установлено, что там находился незадекларированный живой краб-стригун опилио весом 1 716,83 кг стоимостью 1 167 444 руб. Весь улов предназначался для экспорта в Республику Корея.

Владивостокская таможня по данному факту возбудила уголовное дело.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]