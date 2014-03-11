Прокуратура предостерегает приморцев

Приморцы начали все чаще обращаться в прокуратуру по поводу рассылок уведомлений о начислениях за услуги водоснабжения и необходимости провести метрологическую поверку счетчиков воды.

Как пояснила «Вестям: Приморье» Виолетта Дорожкина, старший помощник прокурора края, в соответствии со статьей 154 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ) в структуру платы собственников и нанимателей жилых помещений включена плата за коммунальные услуги.

Порядок оплаты коммунальных услуг урегулирован статьей 155 ЖК РФ, из смысла которой следует, что выставлять платежные документы и взимать деньги за потребленные коммунальные услуги вправе только управляющая организация, товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив, которые в дальнейшем расчитываются за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг с ресурсоснабжающими организациями.

В этой связи выставление «квитанций» лицами, не имеющими отношения к названным организациям, незаконно.

В части необходимости проведения поверки приборов учета, следует учитывать, что порядок проведения проверок состояния приборов учета и правильности снятия их показаний определены Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 (далее - Правила).

Правилами предусмотрено, что оснащение жилого или нежилого помещения приборами учета, ввод установленных приборов учета в эксплуатацию, их надлежащая техническая эксплуатация, сохранность и своевременная замена должны быть обеспечены собственником жилого или нежилого помещения. Поверка приборов учета осуществляется в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений.

В силу статьи 13 Федерального закона «Об обеспечении единства измерений» поверку средств измерений могут осуществлять аккредитованные в соответствии с действующим законодательством на проведение поверки средств измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Следует отметить, что в списке имеющих право на осуществление деятельности по поверке водосчетчиков, размещенном на сайте Росаккредитации (http://188.254.71.82/fsa_raoei_pub/register/3/table), Единая городская служба по учету водоснабжения (ИНН 4707659984) не значится.

Распространяемые уведомления по форме схожи с официальными квитанциями, однако не адресованы конкретным жильцам, являются фактически рекламой.

Оформление таких уведомлений разное, но в целом сводится к тому, что счетчики должны быть установлены во всех квартирах, а уже установленные нуждаются в метрологической поверке иначе начисления будут производиться по нормативу. Установлен график коллективной поверки, во всех извещениях указывается срок в один месяц, например, с 1 по 30 ноября.

В этой связи иначе как к рекламной продукции к названным «листовкам» относиться нельзя. Надзор за соблюдением законодательства о рекламе относится к компетенции антимонопольного органа, в связи с чем если граждане полагают, что имеет место недобросовестная реклама, они вправе обратиться в Управление федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю (690007, г.Владивосток, ул.1-я Морская, д. 2, to25@fas.gov.ru, 222-94-95).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]