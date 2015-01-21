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Снегопад осложнил дорожную обстановку на горных перевалах Приморья

Снегопад осложнил дорожную обстановку на горных перевалах Приморья

Фото: dps_control

Минувший снегопад, который прошел 14 ноября на северо-востоке Приморья, привел к массовым дорожно-транспортным происшествиям.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_control, на Сергеевском перевале в Партизанском районе один большегруз улетел в кювет, а другой в нескольких десятках метров встал колом, перегородив трассу.

Как сообщают другие источники, сегодня большегрузы стоят по обеим сторонам и не могут подняться на Серебряный перевал (на фото).

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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