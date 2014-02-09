Приморье может остаться без богатых уловов лосося?

Высокие уловы лососевых на Дальнем Востоке, который поставлял на рынок 60% добываемой в России рыбы, в связи с глобальным потеплением остались в прошлом, считают опрошенные ТАСС ученые, эксперты и представителей региональных властей.

Лососевую путину 2017 года рыбаки уже назвали провальной, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС. Так, например, в Сахалинской области добыто всего около 50 тыс. тонн лососей, что в пять раз меньше уловов 2009 года. В Приморье в этом году смогли выловить всего 300 тонн лососевых, снижение уровня добычи регистрируют и в Хабаровском крае. В целом в Дальневосточном морском бассейне на конец октября 2017 года добыто чуть более 350 тыс. тонн красной рыбы, что на 200 тыс. тонн меньше уровня добычи рекордного 2009 года.

Как глобальные климатические изменения влияют на формирование численности тихоокеанских лососей, на какие перспективы нужно ориентировать рыбную промышленность в ближайшем будущем и какие меры регулирования нужно принять, чтобы сохранить их запасы, корреспонденты узнали у ученых и экспертов.

Лосось идет на север

Ученые объясняют глобальным потеплением сокращение подходов лососевых, сообщил представитель Сахалинского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (СахНИРО), доктор биологических наук Александр Каев.

"Ученые всего мира связывают тенденции изменения численности лососевых с глобальным потеплением. Крупные реки Сахалина горбуша покинула, смещается в более северные", - сказал он, добавив, что подобная тенденция наблюдается сейчас и во всех регионах Дальнего Востока.

С сахалинским ученым согласен исполнительный директор международной комиссии по анадромным рыбам северной части Тихого океана (NPAFC) Владимир Радченко. "Климат резко меняется, что очень неблагоприятно для лососей. При потеплении растет температура морской воды, а лососи - холодолюбивый вид рыб, как только вода становится теплее обычного, они уходят в более северные районы Тихого океана и даже начали заходить в арктические моря. Этим объясняются высокие подходы горбуши в текущем году к Камчатке и слабые подходы к берегам Сахалинской области, Приморского и Хабаровского краев", - сообщил он.

Заместитель председателя комитета по рыболовству департамента сельскохозяйственной политики и природопользования Чукотского автономного округа Игорь Михно отмечает, что тенденция смещения лосося на север, о которой говорят ученые, действительно существует. "В регионе на протяжении последних лет вылов лососевых растет. Мы наблюдаем массовое скопление горбуши не только у нас, но и на Аляске. Если в 2016 году там выловили порядка 90 млн экземпляров, то в этом году более 140 млн", - пояснил он.

Эксперт подчеркивает, что с планируемыми высокими подходами лососевых к Чукотке региональные власти связывают перспективы развития рыбной отрасли региона на ближайшие годы. В частности, правительству Чукотки предлагается уже сейчас начать подготовку к тому, что регион станет одним их основных по добыче лососей.

"Мы видим, ареал меняется. Рыба придет к вам, и, чтобы это не было неожиданностью, надо создавать соответствующие условия. Предпринимать шаги, организовывать производство, промышленность должна там работать", - посоветовал региональным властям заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук на заседании дальневосточного научно-промыслового совета, который прошел в Южно-Сахалинске 10 ноября.

Уровень улова

Ученые отмечают, что на какое-то время уловы лососей упадут, и, чтобы отрасль не несла больших потерь, необходимо принять жесткие меры регулирования добычи.

Так, заместитель директора Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра Игорь Мельников считает, что катастрофического снижения уловов и запасов лососевых на Дальнем Востоке не будет. "Об этом говорят все ученые, в том числе Америки и Канады. Однако процесс медленного снижения численности будет наблюдаться в течение десятилетия, а то и более. Скорее всего, российский вылов будет колебаться на уровне 200 тыс. тонн - это минимум этого периода", - сказал Мельников.

Чтобы сохранить озвученные специалистами показатели уловов, необходимо принять жесткие меры регулирования промысла, считают специалисты. По мнению ученых, прежде всего необходимо существенно снизить промысловую нагрузку (в разы сократить количество сетей и неводов), особенно в акватории юга Сахалина и в реке Амур в Хабаровском крае. Помочь снижению запасов может заводское разведение лососевых, но строить рыбоводные заводы нужно только на тех реках, где нет нерестилищ красной рыбы или она заходит туда в крайне малом количестве. Кроме того, необходимо усилить контроль за заполнением естественных нерестилищ, борьбу с браконьерами и охрану нерестовых рек.

Региональные меры

Член Совета Федерации от Законодательного собрания Приморского края Людмила Талабаева считает, что в целях сохранения оптимального потенциала естественного воспроизводства тихоокеанских лососей необходимо разработать дополнительные ограничительные и запретительные меры при их промысле. "При разработке таких мер должен применяться дифференцированный подход, в зависимости от состояния запасов водных биоресурсов в конкретных районах, особенностей условий промысла и социальной значимости для населения в каждом из этих районов", - подчеркнула сенатор.

Новый вид

В свою очередь ученые-ихтиологи попытаются решить вопрос научными методами. Они попробуют вывести в Белом море более жизнестойкий вид горбуши, скрестив виды разных лет, сообщил доктор биологических наук, профессор кафедры ихтиологии МГУ, научный руководитель ВНИРО Михаил Глубоковский.

"Горбуша четных и нечетных лет - генетически отличающиеся виды. В свое время горбушу с Камчатки завезли в Белое море, нечетная линия там оказалась более многочисленной, а четная фактически деградировала. Мы хотим со следующего года в Белом море восстановить "депрессивную" четную линию горбуши <...> методом видового скрещивания <...>", - рассказал он.

По словам Глубоковского, если эксперимент удастся, то гибрид горбуши, полученный от четных и нечетных лет, будет более жизнестойким.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]