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В ближайшие дни в Приморье температура воздуха опутстится до −24°C

В ближайшие дни в Приморье температура воздуха опутстится до −24°C

Фото: 8 Themes.com

В прошедшие сутки Приморский край находился под влиянием циклона, центр которого вышел в Татарский пролив. В центральных районах утром ещё шёл снег, выпало до 2 мм, затем прояснило. На северо-востоке края снег сохранялся в течение дня, в отдельных районах прошёл сильный снег, выпало 1–15 мм. Вслед за циклоном на край вторглась холодная воздушная масса, и похолодало. Ночью циклон сместился на север Сахалина, однако над Приморьем сохранялся пониженный фон атмосферного давления, поэтому в центральных районах местами прошёл небольшой снег, выпало до 2 мм.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Примпогода.ру, 15 ноября Приморье по-прежнему будет находиться в поле пониженного атмосферного давления, на фоне которого на севере края местами сохраняется небольшой снег. Температурный фон составит +2…−7 °C.

В ближайшие сутки синоптическая ситуация изменится. Над краем начнёт расти атмосферное давление, и Приморье окажется под влиянием гребня антициклона, центр которого будет располагаться над Кореей. Антициклональная погода в ночные часы будет способствовать интенсивному выхолаживанию приземного слоя воздуха, и основной фон минимальных температур составит −10…−15 °C, в горных районах до −24 °C, на побережье, −4…−9 °C. Днём столбики термометров остановятся у отметки −4…−11 °C, на побережье покажут +2…−3 °C.

Сегодня, 15 ноября, и завтра в краевом центре сохранится малооблачная погода без осадков. В среду максимальные температуры не поднимутся выше −1…+1 °C.

В ближайшие сутки температурный фон понизится на 2–4 градуса: ночью −5…−8 °C, днём 0…−3 °C.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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