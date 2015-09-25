16 ноября станет известно, кто выберет главу Владивостока

На внеочередном заседании Думы будет окончательно утвержден состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности главы города Владивостока. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на отдел по взаимодействию со СМИ и общественными организациями Думы города Владивостока.

Комитет по местному самоуправлению, правопорядку и законности 14 ноября рекомендовал Думе города Владивостока принять решение «О формировании конкурсной комиссии на замещение должности главы города Владивостока».

От Губернатора Приморского края в состав комиссии назначены врио вице-губернатора Приморского края Дмитрий Братыненко, директор департамента внутренней политики Приморского края Павел Ясевич, начальник отдела юридической экспертизы ведения регистра муниципальных правовых актов правового департамента Администрации Приморского края Виктор Киряев, депутат Законодательного Собрания Приморского края Олег Вельгодский. От Думы города Владивостока в состав комиссии рекомендованы депутаты Виктор Аблапов («Единая Россия»), Василий Васильев (ЛДПР), Геннадий Куликов (КПРФ), Виктор Федоров («Единая Россия»).

Предложенный в состав конкурсной комиссии депутат Василий Васильев взял самоотвод. В заявлении председатель комитета по экономической политике и муниципальной собственности Василий Васильев объяснил свой отказ от участия в работе конкурсной комиссии тем, что планирует участвовать в конкурсе на замещение должности главы города Владивостока.

Окончательно состав комиссии будет утвержден на внеочередном заседании Думы города Владивостока, которое состоится 16 ноября 2017 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]