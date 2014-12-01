«Земле леопарда» будет присвоено имя профессора Николая Воронцова

Объединенная дирекция государственного биосферного заповедника «Кедровая падь» и национального парка «Земля леопарда» (ФГБУ «Земля леопарда») получит имя выдающегося ученого и политика Николая Николаевича Воронцова.



С инициативой о присвоении национальному парку "Земля леопарда" имени Николая Воронцова выступило АНО «Дальневосточные леопарды» в связи со значимым вкладом профессора в дело изучения и сохранения уникального биоразнообразия юга Приморского края. Данную инициативу поддержало Министерство природы России, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ФГБУ "Земля леопарда".



Николай Николаевич Воронцов (1934-2000) — доктор биологических наук, профессор, вице-президент Всесоюзного териологического общества, лауреат Государственной премии СССР в области науки и техники. В 1971-1977 годах он работал в Дальневосточном научном центре АН СССР, в том числе возглавляя Биолого-почвенный институт, в ведении которого находился заповедник «Кедровая падь». В эти годы Николай Николаевич обеспечивал важные биологические исследования и природоохранную работу на территории юга края.



В 1989-1991 годах Николай Николаевич Воронцов — председатель Государственного комитета СССР по охране природы, с марта 1991 года — министр природопользования и охраны окружающей среды СССР. На этих высоких постах он рассматривал заповедное дело в числе приоритетов государственной политики в сфере охраны природы. Поддержку данного направления Николай Воронцов всячески позиционировал и в своей последующей государственной и общественной деятельности.



Традиция увековечивания памяти видных учёных, а также работников природоохранных организаций в названии заповедников и национальных парков формировалась в России на протяжении десятилетий. В частности, на Дальнем Востоке России Лазовский заповедник носит имя Льва Капланова, Уссурийский заповедник — имя академика Владимира Комарова, ФГБУ «Сихотэ-Алинский заповедник» — имя Константина Абрамова.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]