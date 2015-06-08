Анонс на 16 ноября

16 ноября во Владивостоке в 11.00 в здании вокзала прибрежных сообщений пройдет открытие пункта транспортной полиции города.

16 ноября во Владивостоке с 10.00 до 14.00 руководитель Главного управления процессуального контроля Следственного комитета Российской Федерации проведет встречу с гражданами Приморского края. Прием будет проходить в помещении следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю по адресу: г. Владивосток, пр-т Красного Знамени, 42. Предварительная запись на прием осуществляется с 09.00 до 18.00 по телефону: 8 (423) 240-31-87.

16, 17 и 20 ноября во Владивостоке общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов России» проведет Дни оказания бесплатной юридической помощи. Дни оказания бесплатной юридической помощи пройдут в формате дней открытых дверей на базе общественных приемных, отделений многофункционального центра «Мои документы», центров бесплатной юридической помощи ассоциации и юридических клиник при вузах.

16 ноября во Владивостоке в 14.00 в кампусе ДВФУ (корпус B) состоится Конференция регионального отделения ОНФ, посвященная вопросам общественного контроля за деятельностью органов власти различных уровней.

16 ноября во Владивостоке в 14.00 начальник Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) Ладыгин Юрий Михайлович проведет личный прием граждан в приемной Президента России в Дальневосточном федеральном округе (ул. Светланская, 27, здание ФГОУ «Дальрыбвтуз»). Записаться на прием и получить дополнительную информацию можно по телефонам: (423) 230-82-77, (423) 230-82-12.

16 ноября во Владивостоке в 16.00 в читальном зале Общества изучения Амурского края (ул. Петра Великого, 4) состоится историко-патриотическая конференция, посвященная истории развития Гидрографической службы на Дальнем Востоке. Мероприятие проводится в честь 30-летия со дня открытия памятного знака «Гидрографам за открытия на Крайнем Востоке России». Знак установлен 14 ноября 1987 года в честь 130-летия Русской Гидрографической службы на Дальнем Востоке.

16 ноября во Владивостоке с 12.00 до 13.00 в пресс-центре СК «Олимпиец» состоится пресс-конференция с участием двукратного чемпиона мира по кикбоксингу (2015 и 2017) Александра Захарова, его наставника и старшего тренера Федерации кикбоксинга Приморского края Подоплелова Андрея Вячеславовича, а также президента Федерации кикбоксинга Приморского края Тарабарина Виктора Николаевича.

16 ноября г. Владивосток, КСК «Фетисов Арена». ХК «Адмирал» Владивосток – ХК «Динамо» Москва. Континентальная хоккейная лига, сезон 2017/18.

16 ноября — Международный день, посвященный терпимости.

16 ноября — Всемирный день философии.

16 ноября — День отказа от курения.

16 ноября — Всероссийский день проектировщика.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]