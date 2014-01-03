Житель Камчатской области подозревается в ограблении магазина в Уссурийске
В полицию Уссурийска обратился директор магазина, расположенного на проспекте Блюхера. Он сообщил об открытом хищении денег. Потерпевший оценил причиненный ущерб в 24 тысячи рублей.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейские опросили заявителя и очевидцев происшествия.
Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, днем, когда продавец находилась в подсобке, в магазин вошел неизвестный и, похитив из кассы деньги, скрылся.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий наряд Росгвардии по подозрению в совершении кражи задержал 31-летнего жителя Камчатской области. В отделе полиции он дал признательные показания. В ходе личного досмотра задержанного обнаружены и изъяты похищенные деньги. Против мужчины возбуждено уголовное дело. Сейчас он находится под стражей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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