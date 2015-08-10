Компания «Находка Портбункер» проводит репатриацию моряков
Компания-судовладелец «Находка Портбункер» начала репатриацию моряков. Два члена экипажа теплохода «Каролина Винд» — боцман и третий механик — вернулись в Находку. Старший механик будет дома 15 ноября. Трое оставшихся моряков решили продолжать работу на судне, так как действие их контрактов еще не закончилось. Об этом «Вестям: Приморье» сообщает председатель Дальневосточной региональной организации (ДВРО) РПСМ Николай Суханов.
Судно «Каролина Винд» застряло в Персидском заливе в связи окончанием срока действия судовых документов. Проблемы на судне были и с выплатой зарплаты: кто-то из моряков не получал ее с января, а кто-то — с июля 2017 года. 18 октября жены членов экипажа написали обращение в Находкинскую транспортную прокуратуру и Российский профсоюз моряков с просьбой репатриировать моряков и выплатить им задолженность по заработной плате. В свою очередь ДВРО РПСМ написала обращение в адрес Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ с просьбой проверить законность невыплаты заработной платы и удержания моряков на судне против их воли.
По информации членов экипажа другого теплохода — «Кристал Ист», — компания «Находка Портбункер» также готовит им замену, и в течение ноября все семь человек будут репатриированы. Сейчас обстановка на судах нормальная, топливо и продукты имеются. Вопросы по заработной плате решаются, говорит Николай Суханов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
13.11.2017 Приморские моряки с танкера «Каролина Винд» вернулись в Россию
-
08.11.2017 Заблокированные в Объединенных Арабских Эмиратах приморские моряки вернутся домой
-
24.10.2017 Моряки судна, брошенного в Арабских Эмиратах, просят помочь им вернуться в Приморье
-
23.05.2017 Всем морякам с теплохода «Sidimi» в порту Находка погасили долги по зарплате
-
14.09.2016 Жены моряков судна "Captain Kang" в Находке пожаловались на долги по зарплате в $60 тысяч
-
10.08.2015 У российских моряков на судне Onyx Mahshahr в Дубае закончились продукты и вода
Добавить комментарий