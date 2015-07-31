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Сотрудники приморского ОБОП раскрыли ряд резонансных преступлений

Фото: УМВД по Приморскому краю

Сотрудники подразделений по борьбе с оргпреступностью отмечают 15 ноября отмечают профессиональный праздник.

Несколько резонансных преступлений раскрыто сотрудниками данного подразделения в Приморье в 2017 году - задержание лидера и членов преступной группы, совершивших серию вымогательств, разбойных нападений, краж, грабежей, а также сбыт поддельных денежных знаков.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому края, задержаны и заключены по стражу  подозреваемые в похищении двух девушек в Шкотовском районе Приморья. Потерпевших склоняли к занятию проституцией.

Также в  текущем  году направлено в суд  уголовное дело по обвинению ОПГ, члены которой занимались хищением денежных средств у иногородних граждан, желающих приобрести транспортное средство на авторынке рынке «Зеленый угол» во Владивостоке. Установлена причастность фигурантов к совершению 25 эпизодов мошеннических действий в крупном и особо крупном размере.    

Кроме того,в октябре перед судом предстали участники преступной группы, которые занимались содержанием притонов для занятий проституцией, организацией и вовлечением в занятие проституцией на территории города Владивостока. Окончено расследование уголовного дела в отношении членов организованного преступного сообщества, участники которого занимались мошенничеством в сфере предпринимательской деятельности.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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