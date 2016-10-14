«Бессмысленный опыт» — так определили жанр ближайшей премьеры в краевом театре молодежи. Речь идет о «Собачьем сердце» по повести Михаила Булгакова. Историю о том, как бродячий пес стал человеком в результате хирургической операции, решил перенести на сцену молодой амбициозный режиссер.

Спектакль «Собачье сердце» в краевом театре молодежи называют «лабораторной работой». Инсценировать произведение Михаила Булгакова взялся артист театра Герман Авеличев, недавний выпускник Института искусств. Роль режиссера он пробовал еще в студенческих постановках.

Герман Авеличев, постановщик спектакля: «Существует ошибочное мнение, что для того, чтобы проверить молодого режиссера, ему надо дать что-нибудь попроще, вот если он справится, то мы ему дадим что-то серьезное. На самом деле, если ты берешь хороший материал, он как бы вытянет тебя всегда».

В центре повествования — эксперимент профессора Преображенского по превращению собаки в человека. Бродячий пес Шарик стал воинствующим пролетарием по фамилии Шариков.

- Хорошенькое дело — ухватили животину, исполосовали ножом голову, а потом гнушаются!

Четвероногих артистов на сцене не будет, хотя когда-то в театре молодежи был пес, произносивший слово «мама». А Павел Пятыров, исполнитель главной роли, говорит, что играть ему интереснее во втором акте, когда существо в человеческом обличье превращается в грубияна и пьяницу.

Павел Пятыров, артист Приморского театра молодежи: «Отрицательные роли, отрицательные черты плохих людей играть очень интересно. Хочется понять, почему он такой стал и что дальше им движет».

С помощью коммунистического активиста Швондера Шариков получает документ и даже устраивается на работу — котов бездомных отлавливать. Профессор (его играет Анатолий Мягких) в шоке от результатов эксперимента. Противостоять разнузданному творению ему помогает доктор Борменталь. Олег Демчук предстанет перед зрителем в совершенно новом облике.

Олег Демчук, артист Приморского театра молодежи: «Мне кажется, мне нужно немножко дорасти до этого персонажа. Потому что я никого в жизни не воспитывал. А Борменталь — он учитель, воспитатель, несмотря на то, что ученый».

Научное открытие, по Булгакову, стало бессмысленным опытом. Создатели спектакля видят в Шарикове образ революции, исторического эксперимента с непредсказуемыми последствиями. А результаты театрального эксперимента молодого режиссера узнаем на премьере, 24 и 25 ноября.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]