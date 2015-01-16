Почти 80 миллионов рублей направил бюджет Приморья на компенсации по ипотечным кредитам

Более 1,7 тысячи семей края обратились за компенсацией на оплату процентов за ипотечные кредиты. В 2017 году на эту меру социальной поддержки краевой бюджет направил почти 80 миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, право на получение выплаты имеют семьи, оформившие жилищный кредит для приобретения квартиры в новостройках или в строящихся домах.

В 2016 году список получателей компенсаций пополнился за счет участников федеральной программы "Жилье для российской семьи".

Размер социальной выплаты составляет 50% собственных расходов заемщика по уплате процентов за ипотеку исходя из размера процентной ставки по кредиту. Согласно закону сумма ипотечного кредита не должна превышать 2,5 миллиона рублей.

Компенсация на проценты по ипотечному кредиту производится в течение пяти лет. Досрочно социальная выплата прекращается при полном погашении заемщиком жилищного кредита, наличии трехмесячной просроченной ссудной задолженности, по личному заявлению заемщиков, а также со снятием с регистрационного учета по месту жительства заемщиков в связи с отъездом за пределы Приморского края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]