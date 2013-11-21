В Приморье началась отправка призывников в армию. Видеорепортаж Вадима Перевалова
Первые призывники из центрального Приморья отправились в краевой сборный пункт для прохождения срочной службы в рядах вооруженных сил.
В три часа отправка в армию. Призывники подбадривают друг друга. Скоро им вместе служить. Первая партия — 11 человек, а всего из Арсеньева и близлежащих районов отправятся этой осенью защищать Родину 75 молодых людей.
Дмитрий Лепёшкин, призывник: «Честно, я хочу расширить свой кругозор. Я хочу больше навыков, которые мне может предоставить армия. Я хочу развиваться в армии физически и характером».
Отцы, провожая сыновей, сравнивают нынешние условия со своими. Сейчас денежное довольствие на руки не дают, а на пластиковые карты переводят, и звонки родителям разрешают. Мамы теперь тоже не так сильно переживают.
Андрей Гурьев, родитель: «Карточек в наше время не было, и нам звонить никогда не давали. И служили мы по два года, а не год, как сейчас. По-хорошему, у нас не армия, а детский сад».
Оксана Сайдаева, родитель: «Слышала, что они сейчас спят в обед. Нет сейчас кирзачей, как раньше, портянок. Полегче сейчас, и питание у них лучше».
Перед посадкой в автобус — напутственные слова от военкома, комитета солдатских матерей, совета ветеранов. На память подарки от девушек — блокноты, чтобы письма домой чаще посылали.
Иван Денисюк, врио военного комиссара по Арсеньеву, Яковлевскому и Анучинскому районам: «В чем особенность этого призыва? В том, что в этом году ребятам можно сразу идти служить по контракту. Но там есть условие — с высшим образованием или со средним специальным».
Три минуты на прощание с родными, и звучит команда: «В автобус!» Как говорят те, кто остался ждать из армии своих сыновей, год пролетит незаметно. По закону новобранцев не могут отправить служить в горячие точки, и это значит — сердце матери будет спокойным. А тому, кому понравится, может остаться служить дальше, заключив с Министерством обороны контракт. Тогда и требования к солдату будут выше, и зарплата у него будет существенно больше.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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