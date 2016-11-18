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Более 34 тысяч тонн риса собрали аграрии Приморья

Более 34 тысяч тонн риса собрали аграрии Приморья

Фото: YouTube

План по уборке риса в Приморье выполнен почти на 100%. Сельхозпроизводители убрали почти 13 тысяч гектаров риса, собрано более 34 тысяч тонн. Средняя урожайность составляет 26 центнеров с гектара. Высокую урожайность демонстрируют сельхозпроизводители Черниговского района – 33 центнера с гектара, - сообщили в администрации края.

Сельское хозяйство является стратегическим направлением развития экономики региона. В приоритете – выращивание сои, развитие животноводства. Климат края пригоден для увеличения объемов производства картофеля, кукурузы и овощей.

Как отметили в пресс-службе администраци Приморского края, в 2017 году из регионального бюджета на развитие сельского хозяйства направлено 1,5 миллиарда рублей, из федерального – 1,7 миллиарда. До 400 миллионов рублей в этом году увеличено федеральное финансирование на льготное кредитование сельхозпроизводителей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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