«Новогодняя» и «рождественская» продуктовые ярмарки пройдут во Владивостоке
Приморцы смогут приобрести фермерские продукты для праздничного стола на «новогодней» и «рождественской» ярмарках, которые пройдут 23-24 декабря, а также 5-6 января на территории автопарковки возле здания администрации Приморского края. Также традиционная еженедельная ярмарка будет работать на центральной площади Владивостока 17 и 18 ноября. Об этом Вести: Приморье" сообщает со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.
Подробную информацию о проведении продовольственных ярмарок в Приморье в каждом районе можно узнать здесь.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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