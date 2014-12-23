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«Новогодняя» и «рождественская» продуктовые ярмарки пройдут во Владивостоке

«Новогодняя» и «рождественская» продуктовые ярмарки пройдут во Владивостоке

Приморцы смогут приобрести фермерские продукты для праздничного стола на «новогодней» и «рождественской» ярмарках, которые пройдут 23-24 декабря, а также 5-6 января на территории автопарковки возле здания администрации Приморского края. Также традиционная еженедельная ярмарка будет работать на центральной площади Владивостока 17 и 18 ноября. Об этом Вести: Приморье" сообщает со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Подробную информацию о проведении продовольственных ярмарок в Приморье в каждом районе можно узнать здесь.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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