Во Владивостоке начался региональный этап Чемпионата «Молодые профессионалы». Видеорепортаж Марии Ежевской
Во Владивостоке начался региональный этап Чемпионата «Молодые профессионалы», проводящийся по краевой программе развития образования. В Приморье это состязание проходит в третий раз. Более 200 участников борются за победу. Россия присоединилась к движению Worldskills по инициативе президента страны. Этот конкурс повышает престижность рабочих профессий, которые особо востребованы в нашем регионе с появлением ТОРов и «Свободного порта «Владивосток».
Найти неисправности, смонтировать щиты освещения и управления насосной станции, показать навыки в программировании — и всё за 19 часов.
Владимир Скотников, участник: «Насосы работают в трех режимах: штатный, экстренном режиме. Это нам нужно всё создать. Через программированное реле. С этим я сталкиваюсь впервые, поэтому мне будет сложно».
Сложнейшие задания — испытания регионального этапа Чемпионата «Молодые профессионалы» Worldskills. Выполнить их на 100% могут далеко не все специалисты.
16 рабочих специальностей. На конкурсе выбирают лучших. За испытаниями следят эксперты. На стройплощадке баллы дают не только ровные стены и выверенные углы, но и творческий потенциал участников.
Надежда Куликова, эксперт: «На этой стене завтра появятся шедевры — их творчество. Они могут делать декоративную штукатурку, что-то из гипсокартона, из гипса что-то вытянуть».
Без чувства прекрасного не обойтись и на кухне. Но превыше всего здесь, конечно, вкус. Конкурсанты должны угодить шеф-поварам России, именно они дегустируют блюда.
Александра Козубенко, менеджер компетенции «Поварское дело»: «Первое — фингерфуд — закуска, которую едят руками, второе — горячая закуска из морепродуктов. Десерт, компонентом которого должен являться заварной крем. Задания основаны на заданиях чемпионата в Бразилии 2015 года».
Так во всем мире страны отбирают лучших профессионалов, которые после сражаются на международном этапе.
Владимир Путин, президент Российской федерации: «В 2012 мы присоединились к этому движению, в 2013-ом впервые приняли участие в этих соревнованиях по рабочим профессий и заняли последнее место, 41-ое. А сейчас — первое место».
В октябре российская сборная вернулась с победой из Абу-Даби. Возможно, в 2018-ом нашу страну представят и юные строители, кондитеры, парикмахеры из Приморья. Отбор в команду пройдет на всероссийском этапе, куда отправятся победители региональных состязаний.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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