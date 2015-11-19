Решение о процедуре банкротства ФК "Луч-Энергия" будет принято 21 декабря

Процессуальное решение о банкротстве владивостокского футбольного клуба "Луч-Энергия", получившего недавно нового титульного спонсора, будет приниматься 21 декабря, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.

"На сегодняшний день долги "Луча-Энергии" составляют около 260 млн рублей. В отношении клуба проводится процедура банкротства, решение по которому должно быть принято 21 декабря. При этом, благодаря поддержке губернатора Приморья Андрея Тарасенко у клуба появился новый титульный спонсор - группа компаний "Аква-Ресурсы", который уже перечислил клубу первый транш", - официально заявили в клубе "Луч-Энергия".

Представители клуба также поясняют, что вне зависимости от этого решения погасить в короткий срок все накопившиеся долги ни один спонсор, даже при поддержке администрации Приморского края, не в состоянии. Средства на текущие расходы сегодня в клубе есть, но рассчитываться перед кредиторами клубу придется в течение нескольких лет.

"В осенней части первенства ФНЛ [Футбольной национальной лиги] из-за серьезных бытовых проблем, сложностей с организацией выездов и, как следствие, сбоев в тренировочном процессе наша команда потеряла очень много очков. Учитывая плотность результатов в турнирной таблице, весной нам предстоит очень непростая борьба за сохранение прописки в лиге. Ситуация осложняется введенным в отношении "Луча-Энергии" запретом на регистрацию новых футболистов", - сообщили в клубе.

В ответе также говорится, что сотрудники и руководство клуба намерены сделать все, чтобы добиться разрешения на регистрацию новых футболистов во время зимней трансферной кампании, но не исключают и неблагоприятного варианта, при котором придется доигрывать сезон существующим составом - без усиления.

После 23 туров первенства ФНЛ "Луч-Энергия" находится на 17-м месте в зоне вылета с 24 очками.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]