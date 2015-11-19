Новости Спорт

QR Код этой страницы
Сегодня, 17:36
  0

Решение о процедуре банкротства ФК "Луч-Энергия" будет принято 21 декабря

Решение о процедуре банкротства ФК

Процессуальное решение о банкротстве владивостокского футбольного клуба "Луч-Энергия", получившего недавно нового титульного спонсора, будет приниматься 21 декабря, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.

"На сегодняшний день долги "Луча-Энергии" составляют около 260 млн рублей. В отношении клуба проводится процедура банкротства, решение по которому должно быть принято 21 декабря. При этом, благодаря поддержке губернатора Приморья Андрея Тарасенко у клуба появился новый титульный спонсор - группа компаний "Аква-Ресурсы", который уже перечислил клубу первый транш", - официально заявили в клубе "Луч-Энергия".

Представители клуба также поясняют, что вне зависимости от этого решения погасить в короткий срок все накопившиеся долги ни один спонсор, даже при поддержке администрации Приморского края, не в состоянии. Средства на текущие расходы сегодня в клубе есть, но рассчитываться перед кредиторами клубу придется в течение нескольких лет.

"В осенней части первенства ФНЛ [Футбольной национальной лиги] из-за серьезных бытовых проблем, сложностей с организацией выездов и, как следствие, сбоев в тренировочном процессе наша команда потеряла очень много очков. Учитывая плотность результатов в турнирной таблице, весной нам предстоит очень непростая борьба за сохранение прописки в лиге. Ситуация осложняется введенным в отношении "Луча-Энергии" запретом на регистрацию новых футболистов", - сообщили в клубе.

В ответе также говорится, что сотрудники и руководство клуба намерены сделать все, чтобы добиться разрешения на регистрацию новых футболистов во время зимней трансферной кампании, но не исключают и неблагоприятного варианта, при котором придется доигрывать сезон существующим составом - без усиления.

После 23 туров первенства ФНЛ "Луч-Энергия" находится на 17-м месте в зоне вылета с 24 очками.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Школа телевидения

Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря