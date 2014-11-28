Внимание – тонкий лёд!

С наступлением заморозков на водоёмах Приморья появляется первый лёд, который очень опасен.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Приморскому краю, чтобы не произошло «ледяных» трагедий, необходимо соблюдать правила безопасности вблизи и на водоемах в осенне-зимний период:

– не выходите на тонкий, неокрепший лед;

– не проверяйте на прочность лед ударом ноги;

– случайно попав на тонкий лед, следует немедленно отойти по своему следу к берегу, скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь. Точно так же поступают при предостерегающем потрескивании льда и образовании в нем трещин.

Правила поведения на водоёмах в осенне-зимний период:

С появлением первого ледяного покрова на водоёмах запрещается катание на коньках, лыжах и переход. Тонкий лёд непрочен и не выдерживает тяжести человека.

– переходить по льду нужно по оборудованным переправам, но если их нет, то прежде, чем двигаться по льду, надо убедиться в его прочности;

– прочность льда рекомендуется проверять. Если после первого удара лёд пробивается и на нём появляется вода, нужно немедленно остановиться и идти обратно по следам. Первые шаги на обратном пути надо делать, не отрывая подошвы от льда. Категорически запрещается проверять прочность льда ударом ноги;

– во всех случаях, прежде чем сойти с берега на лёд, необходимо внимательно осмотреться, наметить маршрут движения, выбирая безопасные места. Лучше всего идти по проложенной тропе. Опасно выходить на лёд при оттепели. Не следует спускаться на лёд в незнакомых местах, особенно с обрывов;

– при движении по льду следует быть осторожным, внимательно следить за поверхностью льда, обходить опасные и подозрительные места. Следует остерегаться площадок, покрытых толстым слоем снега – под снегом лёд всегда тоньше, чем на открытом месте. Особенно осторожным нужно быть в местах, где быстрое течение, вблизи выступающих на поверхность кустов, осоки, травы, где ручьи впадают в водоёмы, выходят родники и вливаются тёплые сточные воды промышленных предприятий, где ведётся заготовка льда и т.п. Безопаснее всего переходить по прозрачному с зеленоватым оттенком льду толщиной не менее 7 сантиметров;

– при групповом переходе по льду надо двигаться на расстоянии 5-6 метров друг от друга, внимательно следя за идущим впереди. При перевозке небольших по размерам, но тяжелых грузов, их следует класть на сани или брусья с большой площадью опоры;

– кататься на коньках разрешается только на специально оборудованных катках. Если каток устраивается на водоёме, то катание разрешается, лишь после тщательной проверки прочности льда (толщина льда должна быть не менее 10-12 сантиметров). Массовое катание разрешается при толщине льда не менее 25 сантиметров. Опасно ходить и кататься на льду в ночное время и, особенно в незнакомых местах;

Если вы провалились под лед, широко раскиньте руки по кромкам льда, чтобы не погрузиться с головой. Если возможно, передвиньтесь к тому краю полыньи, где течение не увлечет вас под лед. Старайтесь, не обламывая кромку, без резких движений выбраться на лед, наползая грудью и поочередно вытаскивая на поверхность ноги, широко их расставив. Выбирайтесь из полыньи, перекатываясь, а затем двигайтесь ползком в ту сторону, откуда шли;

– при переходе водоёма на лыжах рекомендуется пользоваться проложенной лыжнёй. Если приходиться идти по целине, то для обеспечения безопасности крепления лыж следует отстегнуть, чтобы при необходимости можно было быстро освободиться от лыж. Палки надо держать в руках, петли с кистей рук, снять, рюкзак держать на одном плече. Расстояние между лыжниками должно быть 5-6 метров. Во время движения по льду лыжник, идущий первым, ударами палок по льду определяет его прочность, следит за характером льда;

– во время рыбной ловли не рекомендуется на небольшой площадке пробивать много лунок, прыгать и бегать по льду, собираться большими группами. Каждому рыболову необходимо иметь с собой шнур длиной 12-15 метров, на одном конце которого крепится груз весом 400-500 граммов, а на другом – петля;

– в случае провала льда под ногами надо действовать быстро и решительно - широко расставив руки, удержаться на поверхности льда, без резких движений стараться выползти на твёрдый лёд, а затем, лёжа на спине или на груди, продвинуться в сторону, откуда пришел, одновременно призывая на помощь;

С наступлением низких температур повышается риск чрезвычайных ситуаций на водоемах. Испытывать его на прочность первыми будут дети и любители зимней рыбалки. Важно помнить и соблюдать основные правила поведения на водных объектах, ведь выполнение элементарных мер предосторожности – залог вашей безопасности!

Основные правила поведения на льду:

– на тонкий, неокрепший лед выходить ЗАПРЕЩЕНО! Выходить на лед можно только тогда, когда его толщина достигает не менее 10 сантиметров в пресной воде и 15 сантиметров в соленой. Прочность льда можно определить визуально: лёд голубого цвета – прочный, а прочность льда белого цвета в 2 раза меньше. Лёд, имеющий оттенки серого, матово-белого или желтого цвета является наиболее ненадежным. Такой лёд обрушивается без предупреждающего потрескивания;

– ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь). При переходе через реку пользуйтесь ледовыми переправами. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого сильного удара покажется хоть немного воды, – это означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя. В этом случае следует немедленно отойти по своему следу к берегу, скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь. Точно так же поступают при предостерегающем потрескивании льда и образовании в нем трещин;

– при вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться проторенных троп или идти по уже проложенной лыжне. Но если их нет, надо перед тем, как спуститься на лед, очень внимательно осмотреться и наметить предстоящий маршрут. При переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг от друга (5-6 метров);

– замерзшую реку (озеро) лучше перейти на лыжах, при этом: необходимо двигаться медленно; лыжные палки держите в руках, не накидывая петли на кисти рук, чтобы в случае опасности сразу их отбросить. Если есть рюкзак, повесьте его на одно плечо, это позволит легко освободиться от груза в случае, если лед под вами провалится. На замерзший водоем необходимо брать с собой прочный шнур длиной 20 - 25 метров с большой глухой петлей на конце и грузом. Груз поможет забросить шнур к провалившемуся в воду товарищу, петля нужна для того, чтобы пострадавший мог надежнее держаться, продев ее подмышки;

Если вы провалились под лед:

– широко раскиньте руки по кромкам льда, чтобы не погрузиться с головой. Если возможно, передвиньтесь к тому краю полыньи, где течение не увлечет вас под лед. Старайтесь, не обламывая кромку, без резких движений выбраться на лед, наползая грудью и поочередно вытаскивая на поверхность ноги, широко их расставив. Выбирайтесь из полыньи, перекатываясь, а затем двигайтесь ползком в ту сторону, откуда шли.

При спасании человека, провалившегося под лед, необходимо:

– немедленно крикнуть ему, что идете на помощь;

– приблизиться к полынье ползком, широко раскинув руки;

– подложить под себя лыжи, фанеру или доску, чтобы увеличить площадь опоры и ползти на них;

– к самому краю полыньи подползать нельзя, иначе и сами окажетесь в воде;

– ремни и шарф, любая доска, лыжи, санки помогут вам спасти человека;

– бросать связанные предметы нужно за 3-4 м до пострадавшего;

– действовать решительно и быстро;

– подать пострадавшему подручное средство, вытащить его на лед и ползком двигаться от опасной зоны.

Специалисты напоминают, что соблюдение элементарных правил безопасности поможет избежать несчастных случаев.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]