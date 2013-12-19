Расходы за отопление "Радужного" сжиженным газом частично компенсируют из бюджета Приморья

Из краевого бюджета планируют компенсировать часть расходов газоснабжающим организациям, которые используют сжиженный углеводородный газ при отоплении жилых помещений. Таким образом, потребители будут платить за отопление меньше. Об этом доложили врио губернатору Приморского края Андрею Тарасенко во время личного приема граждан в среду, 15 ноября.

Как сообщили в администрации края, с просьбой о помощи к врио губернатора обратился житель Уссурийска Алексей Аистов.

«В Радужном проживают малозащищенные слои населения: пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи. В каждой квартире установлен индивидуальный котел, предназначенный для природного газа. Пока его не подвели в Уссурийск, топить будут с помощью сжиженного углеводородного газа, а он очень дорогой – по 103 рубля за куб. В среднем, за квартиру придется за платить около 15 тысяч рублей. Конечно же, мы такую сумму не потянем», – отметил он, попросив главу региона помочь в решении сложившейся ситуации.

Как отметила директор департамента энергетики Алла Фортун, соответствующий законопроект, предусматривающий субсидирование, подготовлен и согласован с врио губернатора. Теперь документ планируется направить на согласование в Министерство финансов. Средства на предоставление субсидий газоснабжающей организации в микрорайоне Радужный предусмотрены в проекте краевого бюджета.

После согласования и принятия законопроекта на Законодательном Собрании, стоимость сжиженного углеводородного газа для жителей Радужного на время отопительного сезона составит около 50% от сегодняшнего тарифа. Льгота будет действовать до тех пор, пока к домам не подведут природный газ. Соответствующие работы планируется завершить к концу 2018 года.

Андрей Тарасенко подчеркнул, что до тех пор, пока не решится вопрос с подведением природного газа, необходимо урегулировать цену на сжиженный углеводородный газ.

«Это очень дорого – 103 рубля за кубометр газа. Цена невероятно высокая. Мы поговорим с поставщиком или поищем других партнеров по производству сжиженного углеводородного газа», – дал поручение департаменту глава региона.

Алексей Аистов также сообщил врио губернатора еще об одной проблеме жителей Радужного – отсутствии регулярного автобусного сообщения.

«Детям на остановке приходится по нескольку часов стоять, а уже заморозки», – рассказал он.

Глава региона поручил городским властям немедленно решить этот вопрос и найти возможность поставить на линию регулярный автобус, который будет ходить по графику.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]