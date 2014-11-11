Путин займется вопросами "Звезды"(видео)

16 ноября в Кремле Президент России Владимир Путин проведёт совещание по вопросам развития дальневосточного судостроительного комплекса «Звезда». Предполагается обсудить перспективный план загрузки предприятия до 2035 года,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на сайт kremlin.ru.

Напомним, в начале сентября 2017 года глава российского государства побывал в Большом Камне на ДССК "Звезда", где принял участие в торжественной закладке четырех современных судов снабжения, которым предстоит работать в суровых морях Арктики.

Владимир Путин, президент Российской Федерации: «Будут содействовать развитию Северного морского пути, чрезвычайно важного проекта для всей страны. Ну, и не только для страны. Практически все страны региона проявляют к нему интерес».

Глава государства закрепил памятную табличку на одну из закладных секций. В скором времени эти конструкции начнут собирать, и они превратятся в суда с патриотическими именами.

За последние годы завод "Звезда" был капитально обновлен и усовершенствован. Если удастся реализовать все запланированное, «Звезда» станет крупнейшей судоверфью в стране.



Владимир Путин, президент Российской Федерации: «Сейчас важно как можно быстрее выйти на решение главной стратегической задачи. Начать выпуск линейки средне- и крупнотоннажных судов и морской техники. Я знаю, что уже утвержден перспективный план для загрузки предприятий до 2035 года. Рассчитываю, что он будет выполнен».



Сейчас у «Звезды» 14 заказов на постройку судов. На заводе говорят, что это чрезвычайно мало.



Юрий Фильченок, генеральный директор завода «Звезда»: «Для полной загрузки верфи нам необходим портфель заказов более 170 судов. И в этом плане нужно работать с российскими заказчиками. Нужно обеспечить эту работу, и мы - приморцы - будем готовы все эти суда построить».



Пока что российские компании предпочитают строить свои суда за рубежом. В Китае размещено более 50 заказов. С Южной Кореей наши предприниматели подписали контрактов более чем на 5 миллиардов долларов. Не исключено, что ситуация кардинально изменится, когда приморская верфь заработает на полную мощность уже через несколько лет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]