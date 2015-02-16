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Банк России просит приморцев не покупать новые банкноты 200 и 2000 рублей по стоимости выше номинала

Банк России просит приморцев не покупать новые банкноты 200 и 2000 рублей по стоимости выше номинала

Фото: interfax-russia.ru

В приморских СМИ все чаще можно найти публикации о продаже новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей по стоимости выше номинала.

Банк России обращает внимание жителей края на то, что новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей не являются памятными, их тираж не ограничен. Банкноты номиналом 200 и 2000 рублей будут вводиться в обращение постепенно, по мере адаптации кассового и банковского оборудования.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Банк России, в Приморье новые банкноты уже выдаются кредитным организациям, граждане могут получить их при совершении расчетных операций в банках.

В декабре планируется массовый выпуск новых банкнот и распространение во всех федеральных округах. Они будут выпускаться в соответствии с потребностями наличного оборота, как и другие банкноты банкнотного ряда. Таким образом, Банк России обращает внимание, что никакой надобности приобретать эти банкноты по цене выше номинала нет.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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