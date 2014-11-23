Россияне не хотели бы запрета правого руля

15 ноября 2017 года опрос более 10 000 автолюбителей из разных городов России выяснил их отношение к ПДД, праворульным машинам и правилам перевозки детей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Авто mail.ru.

Более половины респондентов считают правильным получение водительских прав с 18 лет. Однако велика доля и тех, кто поддерживает увеличение этого возраста до 21 года. В Москве это каждый третий (34%) автомобилист, а больше всего сторонников этой идеи в восточной части России: в Екатеринбурге и Владивостоке – 41%, в Новосибирске и Красноярске – 42%.

Большинство автомобилистов устраивает установленная сегодня ПДД максимальная скорость движения в городе – 60 км/ч. При этом в Санкт-Петербурге самая большая доля тех, кто считает ее слишком высокой (13%), а в Москве, напротив, больше всего сторонников ее увеличения: за это выступают 16% столичных автомобилистов.

Отвечая на вопрос о справедливости лишения прав за вождение в нетрезвом виде, респонденты проявили единодушие: в зависимости от региона от 79% (в Москве) до 89% (в Екатеринбурге) считают эту меру правильной. При этом в столице больше всего автомобилистов (в процентном соотношении) назвали ее довольно категоричной, признавая, однако, что такая мера приучает водителей к безопасной езде. Наказание за нетрезвую езду в виде штрафа считают приемлемым менее 10% опрошенных.

Почти все участники опроса согласны с предписанием ПДД о том, что пассажирам, едущим на заднем сиденье автомобиля, следует пользоваться ремнями безопасности. Но большинство убеждено, что это должно оставаться на усмотрение самих пассажиров.

Резонансной темой в последнее время являются правила перевозки детей. В вопросе безопасности использования бустера вместо автокресла мнения автомобилистов разделились практически поровну. При этом больше половины опрошенных не считает требование ПДД использовать автокресла для перевозки детей младше семи лет полностью справедливым, указывая, что для некоторых детей даже в этом возрасте оно будет слишком маленьким. А каждый десятый вообще считает, что чем старше ребенок, тем большую опасность представляет для него автокресло.

Каждый второй автолюбитель уверен, что в вопросе использования автокресла в законе должен быть регламентирован не возраст, а рост и вес ребенка. С мнением, что автокресло делает поездку более безопасной для ребенка любого возраста, согласен только каждый четвертый респондент.

Еще одна обсуждаемая тема – возможный запрет праворульных автомобилей в России. Больше половины опрошенных считают, что запрещать такие авто не следует; наибольшая доля таких «несогласных» ожидаемо во Владивостоке (95%), а также в Новосибирске и Красноярске (73%).

Опрос был проведен с использованием инструментов Research.Mail.Ru. В опросе приняли участие 10 700 автолюбителей из крупнейших городов РФ: Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Нижнего Новгорода, Казани, Ростова-на-Дону, Волгограда, Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска, Владивостока.

Россияне о безопасности вождения, статистика.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]