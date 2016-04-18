Не дали выйти в люди. Скульптура, где все, как в жизни у коренных малочисленных народов, показалась специалистам музея Арсеньева слишком кровожадной. Что они так и не решились представить широкой публике, то сам автор персональной выставки, деревенский резчик-самоучка, рискнул открыть нашим корреспондентам. То, о чем вполне можно сказать «страшно красиво» и другие работы Владимира Бойко — в репортаже далее.

«Сказание о коренном народе» — и что скрывать на выставке с таким заголовком? Вот эту картинку из жизни нанайских охотников? Пошли, как водится, парой, на лесного копытного зверя. А встретили косолапого. Убить его — все равно что руку поднять на отца. Медведь по нанайским поверьям — основатель рода-племени. И то, что в дереве описано мастером, трагическая случайность. Был рассержен дикарь, бросился на человека, руку перекусил. Пришлось нанайцам защищаться.

Только красный цвет у него нечто искусственное. Остальные оттенки натуральные — желтоватый, коричневый, охра. Для солнечных стариков у шаманского костра или рыбаков с их уловом на широком притоке Амура.

Всё, что режет он из самой податливой липы, видел сам или слышал вот так, сидя в кругу аборигенов. У костра, под пение собак и глухой звук шаманского бубна. Был праздник Медведя в нанайском селе Джари, как раз на реке Амур.

Владимир Бойко, мастер-резчик, с. Реттиховка: «Чем сложней лицо умудренных опытом людей с их морщинками, особенным глубоким взглядом, тем интереснее мне...»

Успех рудных дел мастера, всю жизнь добывавшего золото в таежных приморских сопках, самому Владимиру Бойко непонятен. Ведь ни рисовать, ни лепить он не умеет. Просто сел однажды с деревяшкой, попробовал ее самодельным резаком. И случилось чудо.

Ясно, за что любят его и другие герои деревянных скульптур — китайцы. Выставки приморского мастера проходят у пограничных соседей с завидной регулярностью. Талант самоучки оценили и в Японии. А в Австралию не пустили не только кровавый экспонат. Вообще — ничего. Работа тонкая от натуральности своей не прошла кордоны-карантины. Вдруг картинка оживет? Жуками-вредителями.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]